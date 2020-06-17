شكرا لقرائتكم خبر عن زينه تدخل تحدى الوقوع ع السلم .. وتعلق: "أمنعوا الضحك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة زينة، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة جديدة عقب سقوطها من على السلم، وعلقت قائلة:"أمنعوا الضحك"، وسط حالة من الضحك والفرح من قبل جمهورها، وهو الترند الذى ظهر منذ فترة عبر انستجرام، يظهر فيه الأشخاص وهم يسقوط على السلم أو على الأرض، أو أى شيء مرتقع، إلا أن زينة رأت خوض التحدى الان.



زينة

يشار إلى أن الفنانة زينة شاركت متابعيها وجمهورها من قبل، أفضل الصور التي التقطت لها في حياتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها.





وشاركت النجمة زينة فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "جمع سالم" ويناقش المسلسل فى إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

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وفي وقت سابق، شاركت زينة في مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.