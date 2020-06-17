محمد الشرنوبي يطرح برومو أغنية «قلبى ارتاح» بصور من عقد قرانه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد الشرنوبي، برومو أغنية "قلبى ارتاح"، والتى إهداءها لزوجته راندا رياض، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية اليوم السبت بصورمن سيشن تصويره حفل عقد قرانه. الفنان محمد الشرنوبى عقد قرانه الأسبوع الماضي، على راندا رياض، فى منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط. وكانت راندا رياض، قد صممت فستانها لدى المصمم اللبنانى الشهير زهير مراد، أثناء تواجدها فى لبنان قبل أزمة فيروس كورونا، وبدلة محمد الشرنوبى من cougar. Advertisements يشار إلى أن محمد الشرنوبى يعرض له حاليا مسلسل "ليه لأ"، بطولة كل من: أمينة خليل، وهالة صدقى، نهير أمين، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.

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