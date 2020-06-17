شكرا لقرائتكم خبر عن نهال نبيل من داخل العزل :محتاجة دعواتكم أنا وماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من داخل مستشفى العزل التى تتواجد فيها المطربة الشابة نهال نبيل، قالت فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إنها مازالت تتواجد فى المستشفى هى ووالدتها، بسبب أن المسحة التانية ظهرت نتيجتها إيجابى.

وأضافت نهال قائلة :" أنا عندى أمل كبير تبقى سلبى قريب وأنا وماما صابرين، ومحتاجين دعواتكم".

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وتابعت نهال حديثها :"ماما لسة علي جهاز تنفس صناعى ويارب تقوم بالسلامة.. الفترة اللى فاتت كلها كان نفسى ضيق و ممنوعة من الكلام لكن أنا أحسن دلوقتى الحمد لله عن الأول، بس لسة صدري تعبان و نفسي ضيق و مش بعرف أنام بسهولة، وإن قدرت أبص على الموبايل أشوف مين باعتلى بعمل كدة تسلمولى كلكم أشوفكم بخير، وأشكر كل من حاول الإطمئنان عليا أنا وماما، وأرجو من كل أصدقائى يدعولنا، إحنا محتاجين كل دعوة أنا وماما".

واحتجزت المطربة نهال نبيل ووالدتها يوم 31 من شهر مايو الماضى بعد أن تأكد إصابتهما بفيروس كورونا حيث كشف خالد نبيل شقيق نهال نبيل أن شقيقته ووالدته أصيبا بارتفاع فى درجة الحرارة، وتم نقلهما إلى مستشفى العزل بمعرفة وزارة الصحة، وأنه أجرى تحليل فيروس كورونا وقتها وجاءت النتيجة سلبية.