شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اعترضت أسرة الشيخ الشعراوي على مسلسله " إمام الدعاة "لحسن يوسف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برغم ما حققه مسلسل " إمام الدعاة " من نجاح للفنان حسن يوسف الذي جسد شخصية الشيخ الشعراوي إلا أن المسلسل لم يعجب أسرة الراحل وانتقدوه بشدة لما به من أخطاء ومغالطات واليوم تمر ذكري رحيل الشيخ الشعراوي فقد رحل 17 يونيو عام 1998 .

أما عن اعتراضات أسرة الراحل فمنها مثلا ما ذكره النجل الأكبر للشيخ الشعراوي " سامي الشعراوي " بأن المسلسل جعل اسم أمه (نبوية) وقالوا هذا خطأ لأن اسمها الحقيقي (عزيزة).

وذكر في السيناريو انه أقلع عن التدخين وهو شاب صغير فاعترض وأكد انه أقلع عن التدخين وهو في سن الـ 80 عاما - اتهم أيضاً السيناريو بأنه لم يذكر أن الشيخ الشعراوي كان يضع حذاءه أمام باب غرفته ليعلم الجميع انه بالداخل ولا يريد أحد أن يزعجه أو يقطع عليه خلوته.

واختلفوا مع المؤلف في موضوع استخدامه (للشطة) وهو صغير حيث قام بوضعها داخل عينيه حتى لا يلتحق بالأزهر تنفيذا لرغبة والده فقمت أنا في السيناريو بارجاع هذه الواقعة إلى لجوئه لهذه الحيلة حتى لا يتسبب في حرمان والدته من الحج إذا ما ألتحق بالازهر حيث قام والده بدفع مصروفاته من المبلغ الذي خصصه لسفر والدته لاداء فريضة الحج.



مسلسل امام الدعاة

وذكرت الأسرة أيضا أن المسلسل به أخطاء جسيمة فشخصية بدرية الذي كان يحبها في المسلسل وهو صغير شخصية من الخيال تم إضافتها من قبل الدراما فقط" وشخصية زغلول أيضًا التي جاءت في المسلسل بأنه كان يحقد عليه ليس لها أساس من الصحة

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فالأسرة كانت تري أن المسلسل أظهر الشيخ الشعراوي بأنه خرج من مجتمع جاهل وهو غير صحيح تماما، موضحًا أن الشيخ تعلم على يد أساتذة مثل الشيخ أحمد الطويل وكان خريج علوم وتبنى الشيخ الشعراوي في البداية والشيخ مصطفى البياضي الذي درس للشيخ الشعراوي بدايات الشعر.

و مما هو جدير بالذكر أن المسلسل قد حقق نجاحاً كبيراً في مصر، و أيضاً عند إذاعته على القنوات العربية في أغلب الدول العربية، و لعل أغلب المشاهدين لا يعلمون شيئا عن تلك الأخطاء و أخيراً فالشيخ الشعراوي هو الإمام الذي لا يختلف عليه أهل الإسلام سواء"سلفيين، إخوان، أزهريين" و لذلك سمي المسلسل بإمام الدعاة.

مسلسل " إمام الدعاة " مسلسل تليفزيوني مصري في 30 حلقة من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2003، ومنحت حق تنفيذ الإنتاج لمطيع زايد والمسلسل تأليف بهاء الدين إبراهيم وإخراج مصطفى الشال، وقد تم تصويره في مدينة الإنتاج، و بطولة حسن يوسف، عفاف شعيب، محمد الدفراوي، سميرة عبد العزيز، منال سلامة، محمد عبد الجواد، مروة عبد المنعم،مفيد عاشور ، سوسن بدر.