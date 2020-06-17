شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد علي تعلن رغبتها في تجسيد دور خادمة أحمد زكى بمسلسل الإمبراطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة سلوى محمد على من خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، عن رغبتها في تجسيد شخصية خادمة أحمد زكى ، والذى قد حكى عنها الفنان الراحل أحمد زكى من قبل أثناء عمله معها فى مسلسل إذاعى ، حيث قالت " كنت باعمل مسلسل إذاعي مع أحمد زكي ، وهو حكاء ماهر ، حكى لنا عن شغالته إنها معلقة صورة محمود عبد العزيز في المطبخ ، وهو قالها ياوليه أنا اللي بدفعلك مرتبك ، أنا اللي معاشرك وأنتى تعلقى صورة محمود ، عشان أبيض وعنيه ملونة "

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وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن منذ أيام عن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، عبر حسابه الشخصى بـ "انستجرام" من خلال مسلسل "الأمبراطور أحمد زكى"، والذى سيعرض في رمضان المقبل لعام٢٠٢١، كما أعلن عن توقيع الكاتب بشير الديك رسميًا على كتابة المسلسل، بعدما تم الاتفاق بينه وبين الشركة المنتجة... وبطل العمل محمد رمضان، حيث من المقرر أن يعقد الثلاثى جلسة عمل الأسبوع المقبل، للاتفاق على كافة التفاصيل ، ولم يتم الكشف عن باقي تفاصيل الأسماء المشاركة في المسلسل .