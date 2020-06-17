شكرا لقرائتكم خبر عن الدم الخفيف والقلب الطيب .. رحاب الجمل تهنئ بيومى فؤاد بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة رحاب الجمل، الفنان بيومى فؤاد، بمناسبة عيد ميلاده، والذى احتفل به أمس، حيث نشرت رحاب، عبر حسابها على انستجرام، مجموعة من الصور التى تجمعها ببيومى فؤاد، وعلقت على الصور قائلة، "الدم الخفيف والقلب الطيب.. انا من المحظوظين لأنى اشتغلت معاك مرتين.. كل سنة وانت طيب عيد ميلاد سعيد"



بيومى فؤاد ورحاب الجمل

وكانت رحاب قد تألقت فى شهر رمضان المنقضى بدورها فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث قالت أن تجسيدها لشخصية "عبير" فى مسلسل البرنس، كان صعبا، لأنها شخصية جاحدة ومليئة بالشر، وشخصية غير طبيعية ودائما تعطى اقتراحات غريبة بتضحكنى أنا شخصيا.

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رحاب الجمل وبيومى فؤاد

وتابعت خلال لقاءها في برنامج "its show time" تقديم الاعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، المذاع على قناة cbc، مشهد ضربى لـ نجلاء بدر كان حقيقى والسبب في كده المخرج محمد سانى لأنه طلب مننا يكون الضرب بجد مش تمثيل، واتسبب في ان نجلاء بدر ايدها اتجزعت، وفى نفس الوقت محمد رمضان ضربنى جامد بالقلم والشلوت ووشى بقى لون أحمر من الضرب.

وأضافت، كل الممثلين بالمسلسل أصحاب بجدمش مجرد زملاء وخلاص وبنحب بعض جدا، ومحمد سامى قدر يوصل احساسنا للجمهور بنصايح كتير بأنه خلانا ننسى ان في أي كاميرا واننا نمثل بشكل طبيعى، وده شفناها من خلال ردود فعل المشاهدين.