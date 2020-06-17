شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنه: عيد ميلاد سعيد يا بطلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فهمي على عدم تفويت الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنه مثلما ظهر عبر حسابه على موقع انستجرام، حيث نشر مؤخراً فيديو يجمع صوره مع ابنه ثم وجه إليه رسالة بتلك المناسبة قال فيها : " عيد ميلاد سعيد يا بطلي ... السعادة في قلبي تزدهر كل ثانية لأن لدي ابن رائع مثلك .. كلنا نحبك" .



احمد فهمى وابنه

على جانب آخر يشارك احمد فهمى فى بطولة مسلسل "أسود فاتح" ويجسد شخصية مدير إحدى الشركات التى يمتلكها والد هيفاء وهبى، بالإضافة لارتباطه بعلاقة قديمة مع هيفاء قبل زواجها من معتصم النهار، وذلك ضمن أحداث العمل وهومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

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مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل.

ويعتبر أحمد فهمى بالإضافة إلى كونه ممثل أيضا مطرب مع فريق واما حيث طرحوا مؤخرا ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهم: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وحقق نجاحا كبيرا.

وتم التعاون فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء، مثل: تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنون خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.