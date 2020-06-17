شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتفالها بمرور 5 سنوات على زواجهما..زوج أيتن عامر يوجه رسالة لها: بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم ينتظر محمد عز العرب مدير التصوير طويلاً للرد على زوجته الفنانة ايتن عامر، وذلك بعدما نشرت خلال الساعات الماضية صورة من عقد قرانهما بمناسبة مرور 5 سنوات على زواجهما، حيث نشر عز العرب من خلال حسابه على موقع انستجرام، صورة تجمع الثنائي أثناء كتب الكتاب، واكتفى بالاحتفال بتلك المناسبة عبر توجيه كلمة لزوجته قال فيها : "بحبك".



زوج الفنانة ايتن عامر على انستجرام

وكانت الفنانة أيتن عامر قد احتفلت بذكرى عقد قرانها الخامس، على زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، حيث نشرت صورة من عقد القران، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"خمس سنين و لسة مكملين.. بحبك".

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على جانب آخر شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها مؤخراً من خلال فيديو عبر حسابها علي تطبيق "تيك توك"، مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، أستوحا بها شخصية النجمين نيللي كريم وآسر ياسين فى مسلسل "بـ100 وش"، والذي نال عدد كبير من الإعجابات تخطت 27 ألف إعجاب فى ساعات قليلة.

كانت قد حرصت الفنانة أيتن عامر، على مشاركة جمهورها بصورة تجمعها بزوجها المخرج محمد عز العرب، من كواليس إحدى المسلسلات، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "أنت فى حالك والناس فى حالك برضه".

ظهرت الفنانة أيتن عامر من خلال الصورة، وهى تراقب زوجها لرؤية ما يكتبه على هاتفه المحمول خلال كواليس المسلسل.

وانهالت العديد من التعليقات الصورة التي نشرتها الفنانة أيتن عامر، حيث علقت ديما: "الصورة جميلة جدًا بصراحة وبتقول كلام كتير" وكتب آخر: "عشان ده جوزك مضطرة تتدخلي في حاله غصب عنك".

آيتن عامر شاركت مؤخرا فى مسلسل "فرصة تانية" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ولفتت الأنظار بدور "ريهام" ضمن أحداث المسلسل، حيث نشرت آيتن ، منذ أيام قليلة، صورة جديدة من أحد الكوميكس، التي ظهرت فيه وهي تتوسط صورة "أحمد مجدي وياسمين صبري" من حفل زفافهما، وكتبت "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه فى أى وضع.