فن ومشاهير

كاملة أبو ذكرى تكشف عن مشروعها الجديد وموقفها من مسلسل الإمبراطور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت المخرجة كاملة أبو ذكرى الجدل الدائر حول توليها مسؤولية إخراج مسلسل "أحمد زكى" الذى أعلن النجم محمد رمضان تقديمه فى شهر رمضان المقبل، ويتناول قصة حياة النجم الراحل أحمد زكى وتم التعاقد مع السيناريست بشير الديك على كتابته، وذلك بعدما تم طرح اسم كاملة لتولى إخراج العمل.

وأعلنت كاملة أبو ذكرى على حسابها بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عدم تقديمها أى مسلسلات جديدة فى رمضان المقبل وكتبت :"محمد رمضان ممثل موهوب جدا و أحب جدا أشتغل معاه لما الظروف تسمح بس أنا السنة دي مَش حشتغل مسلسلات مهما كانت إيه علشان كمية الناس إلي بتتصل علشان تعمل كاستينج أنا مَش حعمل مسلسلات السنه دي وحلمي هو فيلم راوية لنجيب محفوظ ولسه السيناريو ما تكتبتش".

كاملة ابو ذكرى
كاملة ابو ذكرى

 

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إعلان المخرجة كاملة أبو ذكرى عدم تقديمها مسلسلات جديدة فى رمضان المقبل يؤكد عدم تقديم جزء ثانى من مسلسل "بـ 100 وش"  فى رمضان 2021 وذلك بعد اعلان أبطال العمل عن وجود جزء ثانى فى رمضان وبدأ الحديث عن ذلك مع وضع تصورات لمعالجة الجزء الثانى من العمل.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ودنيا ماهر وزينب غريب وحنان يوسف وسلوى محمد على ولؤى عمران وسارة التونسى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

كاملة ابو ذكرى
كاملة ابو ذكرى

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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