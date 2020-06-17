"بحبك" محمد عز العرب يحتفل بذكرى عقد قرانه من آيتن عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: احتفل مدير التصوير محمد عز العرب، بالذكرى الخامسة لعقد قرانه على الفنانة آيتن عامر، التي حلت أمس الثلاثاء. وشارك "عزالعرب"، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له رفقة "آيتن"، وعلق عليها: "العهد.. بحبك". وتزوج عز العرب وآيتن عامر في شهر يوليو 2015. وشاركت الفنانة اَيتن عامر في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، نهال عنبر، ومن إخراج مرقس عادل.

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