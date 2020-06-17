السبت..محمد الشرنوبي يطرح "قلبي ارتاح" على تطبيق ديزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الصفحة الرسمية لأوديو روتانا، عبر موقع إنستجرام، عن موعد طرح أغنية "قلبي ارتاح"، والتي أهداها الفنان محمد الشرنوبي، لعروسه راندا رياض.

وعلقت: "الحب من أول نظرة وقلبي ارتاح، نبارك للفنان محمد الشرنوبي زواجه، ونتمنى له ولزوجته حياة مليئة بالحب والسعادة، انتظروا الأغنية يوم السبت على تطبيق ديزر".

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي منذ أيام، بعقد قرانه على راندا رياض –مديرة أعمال الفنانة أنغام، وبعدها نشرا عدة صور من شهر العسل، وأعلن الشرنوبي عن إقامة حفل زفاف يحضره جميع الأصدقاء بعد انتهاء أزمة كورونا