بعد انتشار صوره في ورشة "كاوتش".. حسين أبو حجاج لمصراوي: "الشغل مش عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتشرت خلال الساعات الماضية، مجموعة صور للفنان حسين أبو حجاج، داخل ورشة إصلاح إطارات سيارات "كاوتش"، يمتلكها منذ عدة سنوات بمحافظة المنيا.

وقال "أبو حجاج" في تصريح خاص لمصراوي، إنه لم يغلق الورشة حتى مع دخوله عالم الفن، وظل محتفظا بها فهي مهنته التي يعتز كثيرا بها، مضيفا: "من فات قديمه تاه".

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وعن أسباب عودته مرة أخرى للعمل بالورشة، قال: "كورونا والبلاء اللي حل علينا، خلى مفيش شغل والدنيا واقفة، يبقى لازم إحنا نتحرك، فقررت أرجع الورشة، ومش معنى كدة إني اعتزلت الفن، بس ربنا يكرم بعمل جديد، ولحد ده ما يحصل أنا بكسب لقمة عيشي بشرف من الورشة".

واختتم "أبو حجاج" حديثه قائلا: "ربنا يرفع عنا البلاء ده، وأتمنى الناس تلتزم بإجراءات الوقاية، وإن شاء الله الدنيا ترجع تاني زي الأول وأحسن".

الفنان حسين أبو حجاج، شارك في عدد من الأعمال أبرزها "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "الناظر"، "الكبير أوي"، "زكي شان"، وغيرها من الأعمال.