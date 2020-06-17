بالمستندات| حسام لطفي لـ"الخليج 365": المحكمة أقرت بأحقية صوت القاهرة في "أغاني أم كلثوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

من جديد اشتعل النزاع حول ملكية "أغاني أم كلثوم"، وفي مقابل تمسك المنتج محسن جابر بأحقية شركته "ستارز" بها، وتأكيده أن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية لم يشر إلى غير ذلك، كان الخبير القانوني حسام لطفي على الجانب الآخر يقول إن المحكمة أقرت بأحقية شركة "صوت القاهرة" بالأغاني.

حسام لطفي "المستشار القانوني لشركة صوت القاهرة" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "الحكم واضح وصريح بأول درجة، وتم تأكيده في ثاني درجة، وكان المنتج محسن جابر يقول أنا أملك الأغاني ولي حق التصريح بالنشر وإعادة النشر والأداء، وبمقتضى الحكم الصادر برفض الدعوى الابتدائي وتقرير الخبير الفني، اتضح أن صوت القاهرة هي المالكة".

وتابع: "حكم أول درجة قطع بالرفض لدعوات أقامها المنتج محسن جابر يطالب فيها بملكية "أغاني أم كلثوم"، استنادًا لتنازل الورثة، وصدر الحكم يوم ١٥/٦، وتم تأكيده في ثاني درجة، وواضح به تمامًا أنه حاصل على تنازلات من ورثة السيدة أم كلثوم، على أن يحل محلهم لدى صوت القاهرة؛ لتحصيل نسبة من مبيعات الكاسيت، واستغل هذه الورقة وأصدر شهادات قيد تصرف، وبموجبها كان يتقاضى أموال عمولة نتيجة إحلاله محل الورثة، أما ملكية الأصل الماستر أغاني كاملة فهي لصوت القاهرة".

لطفي أضاف: "في تعهد موثق بالصلح إقرار صراحة وبدون مواربة بأن شركة صوت القاهرة لها حقوق استغلال لكل المصنفات للسيدة أم كلثوم، وإن حق المنتج محسن جابر فقط هو أن يحل محل بعض الورثة فيأخذ نسبة من المبيعات، وأنه إذا جلب مبيعات يأخذ عمولة جلب، (ومش منطقي طبعًا أن يتم إقرار ذلك لو كانت المحكمة وجدت أنه المالك)".

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وأكمل: "لو كانت القضية التي رفعها علينا بأنه يملك حقوق "أغاني أم كلثوم" رفضت أول درجة والخبير رفض ومحكمة ثاني درجة استئناف رفضت، ويقول أنا ما زلت أملك، فلماذا رفع القضية؟، ونحن لنا عشر سنين في محاكم على أساس إنه كان ينكر ويحاول فسخ العقد الذي أقر بملكية صوت القاهرة؟!".

وردًا على تأكيد المنتج محسن جابر بعدم وجود أي علاقة لجمعية المؤلفين والملحنين بالقضية، يقول حسام لطفي: "جمعية المؤلفين والملحنين تستطيع المطالبة بحقوق الأداء العلني وإعادة النشر التي كان يحصلها من خلال شبكة الإنترنت ومن خلال تراخيص إعادة نشر بالمصنفات، وآخرها قضية رفعها في لندن على حفل هولوجرام أم كلثوم، وهو ليس له إلا حق أن يحل محل ورثة أم كلثوم، وأن يأخذ النسبة التي كانت تحصل عليها السيدة أم كلثوم من صوت القاهرة وهو يتقاضاها بالفعل".

واختتم بالقول: "الحكم الصادر مؤخرًا أكد أن صوت القاهرة هي المالكة، ولديها تعاقد مع المؤلفين والملحنين، وتدفع حقوق الأداء العلني؛ لتوزيعها على الأعضاء المشاركين بالعمل بالأغاني".

وكان المنتج محسن جابر قد أصدر أمس الثلاثاء بيانًا صحفيًا، ونفى به صحة ما ذكره في وقت سابق الخبير القانوني حسام لطفي بأن حكم المحكمة الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في جلسة 15/6/2020، ذكر أن "أغاني أم كلثوم" مملوكة لشركة صوت القاهرة، موضحًا أن العكس هو ما حدث، إذ أشار الحكم لملكية شركة "ستارز" لـ"أغاني كوكب الشرق".