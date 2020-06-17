أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنه: "كلنا نحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد نجله "حسن"، والذي يوافق اليوم 17 يونيو.
وعلق "فهمي: "عيد ميلاد سعيد يا بطلي، السعادة في قلبي تزدهر كل ثانية لأن لدي ابن رائع مثلك، كلنا نحبك".
يذكر أن أحمد فهمي يشارك في بطولة مسلسل "أسود فاتح" أمام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وكان من المقرر عرض المسلسل خلال موسم دراما رمضان الماضي، وتوقف التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
مسلسل "أسود فاتح" بطولة أحمد فهمي، هيفاء وهبي، شريف سلامة، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، ومن إخراج كريم العدل.
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