والد حسام حبيب لمصراوي: "شيرين أجرت 3 تحاليل كورونا.. وهذه النتيجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، إن زوجة ابنه الفنانة شيرين عبدالوهاب بخير ولم تصب بفيروس كورونا المستجد.

وأكد "حبيب" في تصريح خاص لمصراوي، أن شيرين أجرت 3 "مسحات" حتى الآن، في معامل مختلفة، وتبين سلبيتها، وأجرت هذه المسحات والتحاليل من باب الاطمئنان.

وكانت أخبار قد تم تداولها عن إصابة الفنانة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا المستجد، وإجرائها تحليل، وظهرت النتيجة إيجابية، وبعد إجرائها تحليل آخر جاءت نتيجة التحليل سلبية.