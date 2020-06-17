تراند اليوم : فيديو نادر لـ "ياسمين عبدالعزيز" مع "هالة سرحان" في بداياتها الفنية



من المعروف أن أولى المشاركات التليفزيونية للممثلة المصرية، ياسمين التي اشتغلت في بداية حياتها في الإعلانات كانت من خلال مسلسل "امرأة من زمن الحب" الذي لعبت بطولته الممثلة سميرة أحمد وعرض لأول مرة في عام 1998.

ولفتت ياسمين الأنظار إليها وقتها من خلال لعب دور الفتاة الشقية، وقد تم تداول مقطع فيديو نادر على وسائل التواصل الاجتماعي لمقابلة تليفزيونية تظره فيها مع الإعلامية هالة سرحان.

وعندما وصفها الحاضرون في الاستديو بأنها "شقية"، ردت بالضحك، وأشارت في ردها على كم يبلغ عمرها آنذاك إلى أنها في التاسعة عشر.