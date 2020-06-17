

دعم الفنان هاني رمزي صديقه الفنان شريف منير بعد حالة التنمر التي تعرضت له بناته مؤخراً، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". "فيسبوك". وكتب "رمزي" عبر صفحته قائلا : "صديقى شريف منير بناتك سكر وأحلى البنات ربنا يحفظهم لك ويخليك ليهم ومن حقك تفرح بيهم". ليهم ومن حقك تفرح بيهم". ويذكر أن كان نشر الفنان شريف منير صورة لبناته تعرض خلالها لتنمر، ماجعل منير بعمل فيديو برفقة عائلته يتوعد خلاله لمن تنمر على بناته بأنه سيحصل على حقوقه بالقانون.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد التنمر على بناته.. هاني رمزي يدعم شريف منير على طريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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