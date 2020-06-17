تراند اليوم : “أم كلثوم” تبكى فى قبرها .. شاهد ماذا فعل الورثة ؟

اشتعل الصراع والتصريحات المتبادلة بين المنتج المصري “محسن جابر” وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات حول ملكية أغاني سيدة الغناء العربي “أم كلثوم”.

ويقول المحامي “حسام لطفي”، المستشار القانوني لشركة صوت القاهرة، إن الشركة حصلت على حكم أول درجة التقاضي في الدعوى رقم 1957 لسنة 2017، لصالحها من محكمة القاهرة الاقتصادية.

وينص الحكم، وفقا لـ”لطفي” على أن المالك الوحيد للتسجيلات الصوتية للمطربة السيدة “أم كلثوم” هو شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للدولة وليس المنتج “محسن جابر” مالك شركات عالم الفن ومزيكا.

وردا على هذا التصريح أصدر المنتج “محسن جابر” بيانا أكد فيه امتلاك شركته حقوق أغنيات أم كلثوم، مبينا أن شركته هي من تقاضي صوت القاهرة باعتبارها تجاوزت في استغلال الحقوق الممنوحة لها من شركة ستارز لأغاني أم كلثوم واستغلالها بطريقة الديجيتال.

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وأوضح المنتج الموسيقي في بيانه، أن حكم المحكمة الصادر بجلسة 15-6-2020 في القضية المرفوعة من شركة ستارز أكد ملكية شركته لحقوق أغاني “أم كلثوم” مردفا أن الحكم المستأنف كان رفض دعوى ستارز تأسيسا على أن شركته هي من منحت شركة صوت القاهرة الحق في هذا الاستغلال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 17/10/2010.

وأضاف “جابر” أن هذا العقد دليل على أن أغنيات السيدة “أم كلثوم” مازالت ملكا كاملا لشركته ما ينفي أي ملكية لشركة صوت القاهرة بالنسبة لهذه المصنفات.

وتابع “محسن جابر” في بيانه أن المحامي “حسام لطفي” زعم على خلاف الحقيقة أن الحكم ذكر بأن لجمعية المؤلفين والملحنين دورا في هذا الشأن وهو ما لم يرد بالحكم مطلقا.

وواصل بيانه بالقول إنه ليس صحيحا ما ذكره محامي الشركة حسام لطفي، مشددا على أنه سيترتب على الحكم الرجوع على شركة ستارز بالمبالغ المحصلة عن الفترة الماضية إذ إنه يحق لشركته استغلال مصنفات أم كلثوم الغنائية باعتبارها المالكة لها كما أن لها الحق حاليا في منح الغير حقوق استغلالها كما فعلت سابقا مع شركة صوت القاهرة.