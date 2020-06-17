تراند اليوم : خناقة لرب السماء .. أكرم حسني: “حمو بيكا حرامي”

اتهم الفنان المصري أكرم حسني، المطرب الشعبي المعروف حمو بيكا بأنه “حرامي” كونه سرق لحن إحدى أغنياته.

وقال أكرم حسني، إن حمو بيكا، سطا على لحن أغنية «بالباقي لبان»، التي أداها من قبل، وظهور موسيقاها في أغانٍ شعبية.

وأضاف حسني، في تصريحات صحفية، «الخطوة الأولى، هي بلاغ قدمته إلى نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان هاني شاكر، اتهمت فيه مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بسرقة لحن أغنية (بالباقى لبان)، وتقديمه فى مهرجانين هما: (هلا والله) و(خد فطيرك)».

وكشف عن أنه في انتظار قرار من نقابة الموسيقيين، كونها المعنية، بشأن الأغاني والألحان.

وأشار مقربون من “حسني” إن الخطوة الثانية هي تقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة، للتحقيق في الواقعة.