تراند اليوم : فنانة شهيرة ترفض الزواج من رجل أعمال سعودي .. تفاصيل

أحدثت الفنانة وعارضة الأزياء البحرينية الشهيرة “شيلاء سبت”، جدلاً كبيرًا بعدما سربت رسالة خاصة أرسلها لها رجل أعمال سعودي، يطلبها للزواج مقابل مهرًا قدره 5 ملايين ريال .

وجاء في نص الرسالة المقتضبة التي نشرتها “شيلاء”، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “شيلو لك مهر 5 مليون معك رجل الأعمال من السعودية ع 30”.

وتعرضت الفنانة للهجوم من قبل النشطاء السعوديين مشككين في صحة الرسالة، وطالبها البعض بالكشف عن اسم رجل الأعمال إن كانت صادقة، خاصة أن المهر وصفوه بأنه مبالغ فيه.

وولدت شيلاء سبت في مدينة المحرق، وتخرجت من جامعة نيويورك للتكنلوجيا في تخصص إدارة الموارد البشرية، وهي من أسرة فنية، إذ إن والدتها هي الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات وهن: شيماء وشذى وأبرار.