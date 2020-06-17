اختار بعض النجوم العرب طريق الفن والتخلي عن مهنتهم الأساسية كأطباء من أجل التمثيل، أو تمكنوا من أداء المهنتين سويًّا.

الصور تظهر نجوم تخلوا عن مهنة الطب من أجل الفن:

النجم كريم فهمي تخرج من ​كلية طب الأسنان​، ومازال يمارس مهنته رغم دخوله عالم التمثيل.

النجم يحيى الفخراني تخرج من كلية الطب عام 1971 من جامعة عين شمس، ومارس مهنته في صندوق الخدمات الطبية بالتلفزيون المصري، وكان يتجه للتخصص في الأمراض النفسية والعصبية، قبل أن يتجه للتمثيل.

النجمة سهر الصايغ لعبت أدوارا عديدة في التمثيل بالرغم من تخرجها من كلية طب الأسنان، ورغم ذيوع صيتها في الوسط الفني إلا أنها لا تزال تمارس مهنتها مشيرةً إلى أنها تمارس حياتها بشكل طبيعي، دون وجود أي صعوبات في الأمر.

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النجم محمد كريم، خريج جامعة عين شمس ولعب عدة أدوار في أفلام المخرج خالد يوسف.

النجم الراحل عزت أبو عوف دخل مجال الطب ليرضي والده على حد قوله، لكنه لم يكمل في مجال طب النساء والتوليد، بسبب حبّه الشديد للموسيقى، ومن بعدها التمثيل.

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