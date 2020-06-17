نادين نجيم تتعرض لإصابة أثناء التصوير والشفاء يتطلب شهرًا

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية نادين نجيم تعرضها لإصابة أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل “2020” الجديد. ونشرت عبر حسابها على “تويتر” صورة ليدها بعدما تم تثبيتها بواسطة مشد طبي.
وأرفقت الصورة بالتعليق: “من بعد مشهد مبارح هيك صار. بدي ضلني شهر لابسة هل الشي”. وتفاعل معها الكثير من المتابعين وعبروا عن تعاطفهم متمنين لها الشفاء العاجل. ويشار إلى أنه تم تأجيل تصوير المسلسل في وقت سابق بسبب الإجراءات التي تم اتباعها من قبل السلطات الصحية اللبنانية منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد.
ولهذا غابت الفنانة للمرة الأولى منذ سنوات عن الشاشة الرمضانية في موسم العام 2020. ويذكر أن العمل يجمعها والممثل السوري قصي خولي وهو من إخراج فيليب أسمر وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإنتاج شركة الصباح.
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