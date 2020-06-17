سوسن بدر تكشف حقيقة خطوبتها

متابعة بتجــــــــــرد: بعدما انتشرت خلال اليومين الماضيين صور للفنانة سوسن بدر، على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بتعليقات من الجمهور بشأن خطبتها، خرجت الفنانة الكبيرة عن صمتها وأكدت في تصريحات صحافية أن تلك الصور تعود إلى عام 2018.

وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن من أطلقها شخص مريض، قائلة: “بلاش إشاعات سخيفة.

وكانت سوسن نشرت تلك الصور على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” في شهر تشربن الثاني (نوفمبر) 2018، خلال جلسة تصوير أجرتها أثناء تكريمها في الدورة 21 من مهرجان “تري كور” لنسخة الأفلام القصيرة الفرنسي الذي أقيم في القاهرة.

يذكر أن آخر عمل شاركت خلاله الفنانة سوسن بدر مسلسل “ونحب تاني ليه” والذي قامت ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشاركهما في البطولة عدد كبير من النجوم منهم، الفنان شريف منير، وكريم فهمي.