متابعة بتجــــــــــرد: بعدما انتشرت خلال اليومين الماضيين صور للفنانة سوسن بدر، على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بتعليقات من الجمهور بشأن خطبتها، خرجت الفنانة الكبيرة عن صمتها وأكدت في تصريحات صحافية أن تلك الصور تعود إلى عام 2018.
وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن من أطلقها شخص مريض، قائلة: “بلاش إشاعات سخيفة.
وكانت سوسن نشرت تلك الصور على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” في شهر تشربن الثاني (نوفمبر) 2018، خلال جلسة تصوير أجرتها أثناء تكريمها في الدورة 21 من مهرجان “تري كور” لنسخة الأفلام القصيرة الفرنسي الذي أقيم في القاهرة.
يذكر أن آخر عمل شاركت خلاله الفنانة سوسن بدر مسلسل “ونحب تاني ليه” والذي قامت ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشاركهما في البطولة عدد كبير من النجوم منهم، الفنان شريف منير، وكريم فهمي.
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر تكشف حقيقة خطوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.