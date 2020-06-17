زينة تسقط من على درج منزلها

متابعة بتجــــــــــرد: وقعت الفنانة زينة في موقف محرج عندما سقطت من علي درج منزلها، إذ نشرت عبر حسابها الخاص علي “إنستغرام”، صورة وهي ملقاة على الأرض بعد سقوطها وتناثر الأشياء التي كانت تحملها، وعلقت قائلة: “أمنعوا الضحك”، وسط حالة من الضحك والفرح من قبل جمهورها. وضجت تعليقات الجمهور عليها وامتازت بالطرافة ومداعبة نجمتهم المحبوبة.

وشاركت زينة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل “جمع سالم” ويناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية، وشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان.

يذكر أن زينة كانت ربحت الدعوى التي أقامها ضدها طليقها الفنان أحمد عز والتي طالب فيها بالإشراف على تعليم توأمهما، والموافقة على نقلهما إلى مدرسة تكلفتها أقل حيث يضطر لأن يدفع لهما سنوياً 30 ألف جنيه استرليني أي ما يقارب الـ800 ألف جنيه مصري.