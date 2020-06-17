سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، في أغلب البنوك المصرية وشركات الصرافة عند مستوى 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وصعد الدولار الأمريكي عالميا بعد بيانات أظهرت زيادة قياسية في مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مايو/أيار بعد شهرين متتاليين من الانخفاضات، وهو ما عزز الاعتقاد بأن أكبر اقتصاد في العالم ربما تجاوز المرحلة الأسوأ.

وزاد الدولار مكاسبه بعد أن رسم جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي في أعقاب جائحة فيروس كورونا. وعزز ذلك جاذبية العملة الخضراء كملاذ استثماري آمن.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من عملات رئيسية، 0.5% إلى 97.049 في نهاية جلسة التداول، مع هبوط اليورو 0.6% إلى 1.1255 دولار.

أقل سعر للدولار

وسجل بنك مصر في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء أقل سعر للدولار عند مستوى 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي.

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أعلى سعر للدولار

شهدت شاشات التداول في ثلاثة بنوك بسوق الصرف المصرية وهم العربي الأفريقي والتجاري الدولي CIB وأبوظبي الإسلامي، حيث سجل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو في أغلب البنوك المصرية اليوم بواقع 10 قروش ليسجل 18.13 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء، و 18.39 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

وتراجع أيضا سعر الجنيه الإسترليني بواقع 9 قروش في مستهل تعاملات اليوم لدى أغلى البنوك وشركات الصرافة، ليسجل 20.20 جنيه للشراء، و20.40 جنيه للبيع، مقابل 20.29 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

كما استقر أيضا سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.36 جنيه للشراء، و 4.41 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل 49.93 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع.