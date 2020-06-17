خاص- كل ما تريدين معرفته عن أناقة داليدا خليل في “سرّ”

استطاعت النجمة اللبنانية داليدا خليل أن تخطف الأنظار باطلالاتها الأنيقة واللافتة في مسلسل “سرّ” الذي يعرض حالياً عبر شاشة LBCI ويحقق نجاحاً مميزاً وتفاعلاً كبيراً.

تلعب داليدا دور “تالين” المرأة الذكية والخطيرة التي تنتقل من الحياة البسيطة العادية الى حياة امرأة تتمتع بنفوذ مع رجال اعمال كبار والمافيا وفي الوقت نفسه تصبح امرأة خطيرة جداً في مخططاتها.

تظهر داليدا في المسلسل بحوالي 80 اطلالة لأن دورها يمر بمرحلتين، الأولى امرأة من طبقة ثرية. والثانية Flashback عندما كانت فتاة فقيرة. وقد عمدت الستايلست سارة كيروز الى تنفيذ ستايل مختلف في كل مرحلة من المرحلتين.

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داليدا كانت قد وجهت تحية عبر “الخليج 365” الى الستايلست سارة كيروز التي اهتمت بأزيائها في المسلسل. وأشارت داليدا أن سارة قامت بالمستحيل كي تطلّ “تالين” بأبهى حلّة وتشبه الشخصية التي تقدمها حيث عملت على تقديمها بطريقة تناسب الدور والسر ان تالين امرأة قوية وراقية وصاحبة نفوذ.

في نفس السياق، نشرت داليدا عبر حسابها على انستغرام فيديو تستعرض فيه اطلالاتها الجميلة، وقد حصد المقطع آلاف التعليقات المعجبة باطلالات داليدا.

نعرض عليكم بعض اطلالات داليدا خليل: