ابنة الفنانة رجاء الجداوي: ماما تعبانة

منذ ثلاثة أسابيع، أعلنت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

وفي آخر التطورات الصحية للفنانة رجاء الجداوي، فقد أعلنت ابنة الأخيرة، إن حالة والدتها الصحية لم تتحسن، وأنها ما زالت في العناية المركزة بمستشفى ‏العزل في الإسماعيلية، على جهاز التنفس الصناعي.

وكتبت “أميرة” عبر حسابها الخاص على موقع فايسبوك: “ماما ما زالت في الرعاية المركزة ‏وعلى نفس الجهاز.. بس للأسف تعبانة ادعو لها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كل مريض”.

نذكر أن “الجداوي” شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل” لعبة النسيان”، من بطولة دينا الشربيني.