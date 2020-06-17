محمد رمضان يتعاقد مع أقرب أصدقاء النجم الراحل أحمد زكي

كشف النجم المصري محمد رمضان أنه تعاقد مع السيناريست بشير الديك لكتابة مسلسل “الإمبراطور أحمد زكي”، المقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشر “رمضان” صورة عبر حسابه على انستغرام مع الكاتب “بشير الديك” وكتب: “الحمدلله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/بشير الديك لتأليف مسلسل “الامبراطور أحمد زكي” إنتاج سينرچي”. وتابع “ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود”.

وكشف المؤلف بشير الديك لـ”اليوم السابع” إنه وقع رسمياً على كتابة المسلسل، بعدما تم الاتفاق بينه وبين الشركة المنتجة بقيادة حسام شوقي مديرعام الشركة وبطل العمل محمد رمضان، حيث من المقرر أن يعقد الثلاثي جلسة عمل الأسبوع المقبل، للاتفاق على كافة التفاصيل، واختيار المخرج.

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وكانت معلومات قد ترددت في الأيام الماضية أنه كان من المقرر أن يتولى إخراج مسلسل “الامبراطور” المخرج محمد سامي، الذي اعتذر بسبب انشغاله بمسلسل “نسل الأغراب” لأحمد السقا وأمير كرارة، كما اعتذر الكاتب وحيد حامد لانشغاله بكتابة الجزء الثالث من “الجماعة”.

وكان محمد رمضان قد أعلن منذ أيام عن تقديم قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي في مسلسل درامي يحمل اسم “الامبراطور”، يعرض في رمضان المقبل، وقد تلقى رمضان آراءً إيجابية من الجمهور الذي عبّر عن سعادته تجاه تقديم هذا المسلسل نظراً للشبه الكبير بينهما.

كما نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من لقاء قديم له مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث ظهر فيه وهو يقلد الراحل أحمد زكي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لفيلم “حليم”.