هيفاء وهبي: محمد وزيري كسر باب منزلي واستولى على مقتنياتي وخزنتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع الملحن المصري محمد وزيري مدير أعمالها السابق، لن تمر مرور الكرام، إذْ بدأت هيفاء وهبي فصلًا جديدًا في الأزمة من خلال ملاحقتها لـ"وزيري" باتهامات جديدة بعد الاتهام الذي فجّر الأمر بينهما بسرقته 63 مليون جنيه وتحرير محضر ضده.

وكشفت هيفاء وهبي عن قصة جديدة مع محمد وزيري، إذْ اتهمته بسرقة أغراضها الشخصية وخزنتها ومستندات مهمة لديها من فيلتها الخاصة التي تمتلكها شقيقتها في مدينة الشيخ زايد بمصر، مطالبة مسؤولي الشركة القائمين على تلك الوحدات السكنية بعدم التعامل مع محمد وزيري.

وقالت هيفاء وهبي إن محمد وزيري وجّه تعليمات لمسؤولي الكمباوند الذي تمتلك فيه وحدة سكنية بعدم التعامل معها أو شقيقتها أو أي شخص من طرفها يطلب دخول الفيلا، مؤكدة أن محمد وزيري دخل الفيلا بدون وجه حق له عن طريق الباب الخلفي بعدما قام بكسره واستولى على جميع مقتنياتها والخزنة ومتعلقات شخصية خاصة بها ومستندات مهمة.

وأوضحت هيفاء وهبي أنها اكتشفت الأمر عن إيفاد أحد الأشخاص لدخول المنزل، فتم منعه بحجة تعليمات لديهم من محمد وزيري مباشرة بعدم السماح بدخولها أو شقيقتها أو أي من الأشخاص من طرفهما، مشددة على وقف التعامل مع "وزيري" من جانب المسؤولين وأن التعامل معه سيعد باطلًا.

وحذرت هيفاء وهبي مسؤولي الشركة العقارية من التعامل أو التصرف فيما تملكه لحين انتهاء أمرها قضائيًا مع محمد وزيري، مهددة باللجوء للقضاء حال مخالفة طلبها وأنها ستحمل المسؤولية القانونية الكاملة للشركة.

وجاء في بيان نشرت هيفاء وهبي نصه في تغريدة عنوتها بكلمة: "تنبيه"، فقالت: "إلى من يهمه الأمر.. السادة إدارة شركة سوديك الشيخ زايد الجيزة.. بشأن التعامل مع الوحدات العقارية رقم A171 والمملوكة لشقيقتي بموجب مستندات رسمية بحوزتها .. نطالب بضرورة عدم التعامل مع المدعو محمد حمزة الملقب بمحمد وزيري بشأن الوحدة لسوديك أو للغير وأي تصرف يعتبر باطل بطلانًا مطلقًا".

وتابعت هيفاء وهبي قائلة: "فوجئنا عند دخول الشخص المسؤول عن البيت في غيابنا بمنعه من دخول الكومباوند، وتبين لنا أن محمد حمزة عبد الرحمن قد أصدر التعليمات لكافة العاملين بشركة سوديك وعلى بوابة ALLEGRIA بمنع دخولي أنا أو أختي أو أي شخص من قبلنا وهو بدورهم سمحوا لناس غرباء من خارج الكومباوند بالدخول".

وجاء في الاتهام المباشر لمحمد وزيري قول هيفاء: "في تاريخ 2/6/2020 بعد جلسته طلب من القاضي تأجيلها قام المذكور بكسر باب فيلا A 171 الخلفي واستولى عليها وعلى جميع مقتنياتها بما فيها الخزنة ومتعلقاتنا الشخصية ومستندات مهمة ولا ندري ما قد وضعة خلسة أو ما استولى عليه من داخلها".

Advertisements

واستطردت هيفاء وهبي قائلة: "بعدها بيومين دخل صديقة كريم فاروق وزوجته السيدة ريم محمد في غيابه وأمضيا ساعات داخل الفيلا، وكررا فعلتهما هذه على مدى أكثر من يوم لأسباب مجهولة وهما على دراية كاملة بأن البيت ليس بيته.. ولأننا خارج جمهورية مصر العربية نظرًا لتعليق الطيران بسبب بروتوكول كورونا، اتصلنا بالمعنيين في الكومباوند ولم يبديا أي تعاون".

وبيّنت الفنانة اللبنانية قائلة: "اتصلنا بأحد محامي سوديك الذي أبدى استغرابه في البداية من تصرف المذكور خاصة بوجود المستندات التي أرسلت إليهم عن طريق الإيميل والتي تثبت أحقية شقيقتى بالوحدة العقارية.. ووعدنا المحامي بالرجوع إلينا ولكنه أيضا لم يبد أي تعاون لاحقًا".

واستأنفت هيفاء وهبي قائلة: "أما اليوم فقد ورد لعملنا أن المذكور وشقيقه بالإضافة إلى آخرين يتواجدون داخل المنزل لغرض غامض ودون وجه حق.. لذلك سوف أنبه أيضًا من التعامل على كافة الوحدات العقارية التي أوكلته بشرائها من سوديك في joulz inrtia وادعى هو بعد ذلك أنها ملكة واشتراها من ماله الخاص حيث أن هناك نزاع قانوني بيني وبينه على كافة الأموال التي قام بالاستيلاء عليها".

واستكملت الفنانة اللبنانية قائلة: "ونطالب من شركة سوديك وشركة inertia للتنمية العقارية joulz الوقوف على حياد لحين البث في النزاع القضائى موضوع الوحدات .. أحذر الشركة أو الغير بعدم التعامل مع المذكور نهائيًا أو التعامل أو التصرف في تلك الوحدات لحين الانتهاء من الدعاوى القضائية المتداولة وفي حال مخالفة ذلك سوف نضطر آسفين أن نحملكم المسؤولية القانونية الكاملة".

يأتي هذا البيان عقب توجيه الفنانة هيفاء وهبي رسائل فسرها الجمهور على أن المقصود بها مدير أعمالها السابق محمد وزيري، في ظل الخلافات القوية التي نشبت بينهما، حيث كتبت قائلة: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي .. تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".

وعبر خاصية "استوري" في حسابها عبر موقع "إنستغرام"، كتبت هيفاء وهبي قائلة: "وقال الله وقال الرسول وأنت أكبر نصاب بمصر! بيني وبينك القضاء".

يُذكر أن هيفاء وهبي حررت محضرًا ضد محمد وزيري اتهمته فيه بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بناء على توكيل عام منها يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.