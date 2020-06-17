نانسي عجرم تُؤكّد أنّها ليست راضية عن استخدام ابنتَيْها لـ"التيك توك"

أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنها غير راضية عن استخدام ابنتيها ميلا وإيلا تطبيق "التيك توك" الشهير الذي أصبح رائجًا بقوة حاليًا، مضيفة أنه تضييع للوقت، موجهة رسالة للأمهات بألا يتركن أولادهن أمام السوشيال ميديا. وعلقت نانسي في مقابلة مع "ذا إنسايدر بالعربي": "هيدي رسالة على فكرة لكثير أمهات، عم يتركوا ولادهن كتير يضيعوا وقت، على السوشيال ميديا وتيك توك وعلى هيدا، أنا شخصيًا عم لاقيه تضييع وقت وتضييع للعقل والراس، خلينا نرجع شوي للكتاب، نرجع شوي للـ Education "التعليم".

وأضافت: "الحياة عم تتقدم والتكنولوجي عم يتزيد، حتى الولاد هلا، ما بق بينحكي معه مثل ما أهلنا كانوا يحكوا معنا، يعني نحنا من نظرة من أبي أو من أمي كنا نسكت ولا كلمة، هلا الولد ما بعرف عم يخلق هو عم يسمعنا وهو بيبطننا، ما بعرف، بس إنو بيخلق ما فيك بدك تتعامل معه برواق".

وأبدت نانسي عجرم سعادتها البالغة بنجاح حفلها الأون لاين الذي بثته عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب بمناسبة عيد الفطر على أحد أسطح بيروت، لافتة إلى أنها تلقت ردود فعل إيجابية كثيرة على الحفل الغنائي.

وقالت الفنانة نانسي عجرم إنها لا تزال تتلقى تعليقات كثيرة ورسائل ثناء حول حفلها الغنائي الأخير رغم مرور نحو أسبوعين على الحفل، مؤكدة أنها لا تستعد لأي حفل آخر في الوقت الحالي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنها أشارت إلى وجود الكثير من الأفكار لإقامة حفلات "أون لاين"، لكن القرار لم تتخذه بعد.

وأوضحت الفنانة اللبنانية بأنها لن تطرح ألبومها الجديد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تشهدها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها تفضل أن يكون إصدار الألبوم في وقت آخر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تعمل على إطلاق أغنية جديدة من هذا الألبوم تحتوي على فيديو كليب.

وتابعت: "لم يتبقّ من الألبوم الجديد سوى تسجيل أغنيتين أو 3 في الاستوديو.. الألبوم يحتوي الكثير من المفاجآت"، مشيرة إلى أن واحدة من الأغنيات الجديدة تحمل اسم "حياة" من ألحان وليد سعد.

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