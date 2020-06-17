"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم تعرضها لإصابة في يدها أثناء تصوير مسلسها الجديد "2020"، الذي كان مقرر عرضه في رمضان الماضي ولكن توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا.
وعبر حسابها الموثق على Twitter، نشرت الممثلة اللبنانية صورة ليدها المصابة وعلقت عليها "حأخلص انا و ما رح يخلص هل التصوير".
يذكر أنها أصيبت بكسر في إصبعها وستضطر إلى ارتداء المشد لمدة لا تقل عن شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نادين نجيم خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.