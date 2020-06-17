إصابة نادين نجيم خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل 2020

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم تعرضها لإصابة في يدها أثناء تصوير مسلسها الجديد "2020"، الذي كان مقرر عرضه في رمضان الماضي ولكن توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعبر حسابها الموثق على Twitter، نشرت الممثلة اللبنانية صورة ليدها المصابة وعلقت عليها "حأخلص انا و ما رح يخلص هل التصوير".

يذكر أنها أصيبت بكسر في إصبعها وستضطر إلى ارتداء المشد لمدة لا تقل عن شهر.