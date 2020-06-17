هيفاء وهبي تتهم محمد وزيري بتزوير عقد زواجهما المزعوم

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مساء امس الثلاثاء، عن تفاصيل أولى جلسات دعوى إثبات الزواج التي تقدم بها وزيري.

وغردت النجمة اللبنانية عبر حسابها بموقع "تويتر" قائلة "بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة إثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الأسرة حضر المحامون و لم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !! القاضي رد بأن السرقة مش صلاحيات محكمة الاسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفاً من تحويلها للحكم، وتأجلت لليوم".

وتابعت: "اليوم حضر المحامون وتقدم محاميه بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج طعن محاميّ الخاص بصحة الورقة المزورة، وطلب أصل العقد فرد محاميه أن الأصل ليس معه بل مع المدعي وهو غير متواجد حالياً (وهو أصلا واقف برا مع أخوه وشاهد الزور التالت) وعلشان يجيب أصل العقد، طلب تأجيل الجلسة".

وكان محمد وزيري، قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سراً منها يوم 16 مايو/ أيار الجاري، في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة.

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ونفت وهبي مزاعم زواجها من مدير أعمالها السابق، وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر" خلال إجازة عيد الفطر: "إدعاء إثبات زواج، المدعى عليه م.و، هو كلام عار من الصحة".

وهددت الفنانة اللبنانية قائلة: "سأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك.. شكرا".

يذكر أنه في الخامس من مايو/ أيار، تقدمت وهبي، من خلال وكيلها القانوني في مصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري".

​ودبت خلافات بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها مع استقالته بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور هيفاء، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.