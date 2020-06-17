شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قبلات ديمي لوفاتو لصديقها بكاليفورنيا فى رحلة عمل تحولت لرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تبتعد النجمة ديمي لوفاتو عن صديقها MAX EHRICH منذ أن بدأوا المواعدة قبل بضعة أشهر ، ويقال أنهم يستعدوا بالفعل لإقامة مراسم الزواج ، لذلك ليس من المستغرب أن ديمي لوفاتو لم تستطع ترك صديقها ماكس "MAX EHRICH " بعيدا عنها عندما ذهبت في رحلة عمل إلى Joshua Tree desertالموجودة في كاليفورنيا .

نشرت ديمي لوفاتو ذات الـ ( 27 عاما ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور جمعتها بماكس التقطت في Joshua Tree desert ، و ظهر الثنائي و هم يتبادلان القبلات ، و حصدت الصور أكثر من 11.8 مليون likes خلال 6 ساعات فقط من نشرها .





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يذكر أن ديمي لوفاتو كشفت مؤخرا عن كيفية مساعدتها في إطلاقها لصندوق الصحة النفسية وسط جائحة فيروسات كورونا " COVID19 " الذي يهدد العالم خلال هذه الفترة ، فقد أشارت المغنية البالغة من العمر ( 27 عاما) أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المتضررين من القلق و اضطرابات الصحة العقلية، وذلك حسب موقع " جاست جيرد " ، حيث قالت ديمي لوفاتو: "من المهم جدا أن يكون لدى الناس هذه الخطوط التي يمكن العودة لها لأنك أحيانا قد تشعر بالوحدة حقا ولا تعرف إلى أين تتجه أو مع من تتحدث ، ففى ذلك الحين أنت تخشى من الأفكار المظلمة للغاية، وتحتاج إلى توجيه، لذلك هذا هو المكان الذي يوفر المساعدة للأشخاص الذين يعانون بالفعل ".

وتضيف ديمي لوفاتو : "طلب المساعدة ليست علامة من علامات الضعف ، بل إنها علامة على القوة .. في كثير من الأحيان يخبرنا مجتمعنا أنه إذا طلبنا المساعدة ، فنحن ضعفاء.. ولكن أقوى شيء يمكن أن يفعله شخص ما هو اتخاذ الخطوة الأولى في الحصول على المساعدة ، مهما كان شكل هذه المساعدة " .











