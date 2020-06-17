شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..إيجي إزيليا تستعرض بطنها المسطح لتنفي تدخل"الفوتوشوب" في تعديل صورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نشرها عدد من صور جلسة التصوير الأخيرة التي خطفت بها الأنظار ، قررت النجمة العالمية إيجي إزيليا البالغة من العمر ( 30 عاما ) أن تؤكد أن الصور التي قامت بنشرها لم يتدخل برنامج " الفوتوشوب" لتعديلها لكي تبدو إيجي نحيفة كما اعدتنا عليها و ذات جسد ممشوق .

نشرت إيجي إزيليا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام " مقطع فيديو قصير استعرضت من خلاله جسدها الممشوق و ركزت علي إظهار بطنها المسطحة .

انهالت التعليقات علي الفيديو مادحين إطلالة إيجي إزيليا التي بدت مثيرة و مذهلة و محط تركيز قطاع هائل من عشاقها و محبيها من مختلف الاعمار .

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يذكر أن إيجي ازيليا كشفت مؤهخرا عبر الـ stories الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع Instagram، والتى تضم أكثر من 13.4 مليون شخص، أنها لديها ابن، فكتبت "ظللت أنتظر الوقت المناسب لأعلن لكنى أشعر أنه كلما مر الوقت كلما أدركت أننى سأشعر دائما بالقلق من إعلان هذا الخبر المهم للعالم، وهى الكلمات التى أثارت بها ازيليا الكثير من الجدل.

الغريب أن النجمة الشهيرة لم تكشف عن أى معلومات خاصة بابنها مثل اسمه أو أين ومتى ولد، لكنها فضلت أن تكون قصة ابنها محط تركيز الكثيرين، خاصة وسائل الإعلام وكأنها تسعى للبحث عن تسليط الأضواء من جديد عليها.







