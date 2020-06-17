شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزي يدعم شريف منير وبناته: بناتك سكر ومن حقك تفرح بيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان هاني رمزي على مساندة ودعم صديقه الفنان شريف منير مؤخراً من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام حين نشر صورة الأخير، إلي جانب قيامه بنشر صورة بناته الاثنتين التي أثارت جدلاً واسعاً، بعدما تعرض علي إثرها منير لتعليقات وصفت بالخارجة لابنتيه مما تطلب من والدهم عمل فيديو بصحبة عائلته كشف فيه أنه لن يسكت تجاه ما حصل وطالب الجميع بعدم السكوت إزاء أي تعليق خارج أو تنمر مؤكداً أن البلد فيها قانون وعلي الجميع الإبلاغ مثلما فعل.

هاني رمزي بدوره وجه رسالة لـ شريف منير قال له فيها : "صديقى شريف منير بناتك سكر وأحلى البنات ربنا يحفظهملك ويخليك ليهم ومن حقك تفرح بيهم".



هاني رمزي نشر تلك الصورة لـ شريف منير

على جانب آخر قرر النجم هانى رمزى تأجيل تصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل" لحين الانتهاء من أزمة كورونا، حيث كان من المقرر تصويره خلال شهر أبريل الماضى لكن انتشار الفيروس تسبب فى تأجيله، ويشارك فى بطولته مى سليم ، حيث ينتمى إلى العمل إلى الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سرالختم وإخراج أحمد البدرى، ومن المقررالكشف عن باقى الأبطال قريبا والاعلان عن موعد بدأ التصوير .

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هاني رمزي على انستجرام

ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب عامين منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع و’خرون ومن إخراج ايهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله.