- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري، أنها لن تقوم بإخراج مسلسل "الإمبراطور" والذي يتحدث عن سيرة حياة النجم الكبير أحمد زكي.
وكتبت "كاملة" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "محمد رمضان ممثل موهوب جدا، وأحب جدا أشتغل معاه لما الظروف تسمح، بس أنا السنة دي مش هشتغل مسلسلات مهما كانت إيه".
وتابعت: "عشان الناس اللي بتتصل عشان تعمل كاستينج، أنا مش هعمل مسلسلات السنة دي، وحلمي هو فيلم رواية لنجيب محفوظ من إنتاج شركة كاي ميديا، وده لسه السيناريو ماتكتبش".
يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد أعلن عن تجسيد شخصية النجم الكبير أحمد زكي، في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور".
كانت هذه تفاصيل خبر كاملة أبو ذكري تحسم موقفها من إخراج مسلسل أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.