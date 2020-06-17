هاني رمزي لشريف منير: "بناتك سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حرص الفنان هاني رمزي، على دعم صديقه الفنان شريف منير، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. ونشر "رمزي" صورة لمنير وابنتيه، وعلق: "صديقي شريف منير بناتك سكر وأحلى البنات ربنا يحفظهملك ويخليك ليهم، ومن حقك تفرح بيهم". يذكر ان الفنان شريف منير قام منذ أيام بنشر صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، ليفاجئ بعدد من الأشخاص يقومونه بسبه وسب بناته، فقام بحذف الصورة، ليتخذ بعدها عددا من الإجراءات القانونية تجاه أي شخص متنمر أو يسيء الرد في التعليقات.

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