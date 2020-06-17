فن ومشاهير

شريف إدريس يحيي ذكرى ماهر عصام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان شريف إدريس، ذكرى رحيل الفنان ماهر عصام، والتي توافق اليوم 17 يونيو.

ونشر "إدريس" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة من مشهد في مسلسل "أم كلثوم".

Advertisements

وعلق: "الله يرحمك يا ماهر إنت وعم حسن، من ألبوم الذكريات من مسلسل أم كلثوم، والرائعة ريهام عبدالحكيم".

الفنان ماهر عصام، رحل عن عالمنا في 17 يونيو 2018، عن عمر يناهز 38 عاما، بعد تعرضه لنزيف داخلي في المخ.

وشارك "عصام" في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "النمر والأنثى"، "إمرأة من نار"، "قلب الأسد"، "هي فوضى"، "جواز بقرار جمهوري"، وغيرها من الأعمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شريف إدريس يحيي ذكرى ماهر عصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا