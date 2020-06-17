شريف إدريس يحيي ذكرى ماهر عصام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان شريف إدريس، ذكرى رحيل الفنان ماهر عصام، والتي توافق اليوم 17 يونيو.

ونشر "إدريس" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة من مشهد في مسلسل "أم كلثوم".

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وعلق: "الله يرحمك يا ماهر إنت وعم حسن، من ألبوم الذكريات من مسلسل أم كلثوم، والرائعة ريهام عبدالحكيم".

الفنان ماهر عصام، رحل عن عالمنا في 17 يونيو 2018، عن عمر يناهز 38 عاما، بعد تعرضه لنزيف داخلي في المخ.

وشارك "عصام" في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "النمر والأنثى"، "إمرأة من نار"، "قلب الأسد"، "هي فوضى"، "جواز بقرار جمهوري"، وغيرها من الأعمال.