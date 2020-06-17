محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أحيا الفنان شريف إدريس، ذكرى رحيل الفنان ماهر عصام، والتي توافق اليوم 17 يونيو.
ونشر "إدريس" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة من مشهد في مسلسل "أم كلثوم".
وعلق: "الله يرحمك يا ماهر إنت وعم حسن، من ألبوم الذكريات من مسلسل أم كلثوم، والرائعة ريهام عبدالحكيم".
الفنان ماهر عصام، رحل عن عالمنا في 17 يونيو 2018، عن عمر يناهز 38 عاما، بعد تعرضه لنزيف داخلي في المخ.
وشارك "عصام" في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "النمر والأنثى"، "إمرأة من نار"، "قلب الأسد"، "هي فوضى"، "جواز بقرار جمهوري"، وغيرها من الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف إدريس يحيي ذكرى ماهر عصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.