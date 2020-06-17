تراند اليوم : صدمة بالصور.. فنان مصري شهير يعود لمهنته الأصلية في محل كاوتش



حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صور للفنان المصري الشهير حسين أبو حجاج، وهو يعمل داخل محل كاوتش في مسقط رأسه بمدينة المنيا.

وقال النشطاء إن هذه هي مهنته الأصلية قبل عمله بمجال الفن، ويصير من الوجه المتعارف عليها لدى المشاهدين، مشيدين بتواضعه وعدم إخفاء مهنته والعمل فيها بعد قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسين أبو حجاج الدرامية هو مسلسل "اللعبة" حيث ظهر خلال الأحداث كضيف شرف، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فادي أبو السعود، بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل.

وبدأ حسين أبوحجاج مسيرته الفنية من برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، و"فوازير رمضان" على القناة السابعة، ثم تعرف على الفنان هانى رمزى الذى قدمه في فيلم"صعيدي رايح جاى" واشتهر فى مسلسل "الكبير قوي" مع الفنان أحمد مكي، كما شارك في مسلسلات "عريس دليفري وأزمة سكر وعصابة بابا وماما ".





