تراند اليوم : هيفاء وهبى تكشف أغرب ما حدث أمام القاضي في جلسة إثبات زواجها من "وزيري"



كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن أغرب ما حدث أمام القاضي أثناء نظر جلسة إثبات زواجها من مدير أعمالها السابق محمد وزيري في الدعوى التي أقامها ضدها.

وقالت هيفاء في سلسلة تغريدات على تويتر:"بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة إثبات الزواج اللي رافعها م.و بمحكمة الأسرة".

وأضافت: "حضر المحامون ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال إن عقد الزواج انسرق !!، القاضي رد أن السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قال معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم، وتأجلت لليوم".

وتابعت: "واليوم حضر المحامون وتقدم محاميه، بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج، طعن محاميّ الخاص بصحة الورقة المزورة وطلب أصل العقد فرد محاميه أن الأصل ليس معه بل مع المدعي وهو غير متواجد حاليا (وهو أصلا واقف برا مع اخوه وشاهد الزور التالت)، وعلشان بجيب أصل العقد، طلب تأجيل الجلسة".

بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة اثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الاسرة

حضر المحامين و لم يبرز محاميه اي مستند رسمي ولاحتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !! القاضي رد ان السرقة مش صلاحيات محكمة الاسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم ،وتأجلت لليوم 🙂 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 16, 2020

— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe)