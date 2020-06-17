ناهد السباعي تفوز بالجائزة الذهبية لمهرجان جنيف للسينما الشرقية عن فيلم "هذه ليلتي"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:56 صباحاً - توج فيلم "هذه ليلتي" للنجمة المصرية ناهد السباعي بالجائزة الذهبية للمسابقة الرسمية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية، الذي عقد في الفترة من 8 وحتى 14 يونيو عبر المنصات الرقمية استجابة لإجراءات منع تفشي فيروس كورونا، تحت شعار "المقاومة .. بالطريقة الأنثوية"، لتسليط الضوء على إبداع المرأة ورفض الشعوب للعنف بجميع أشكاله والأمل في غد أفضل.

بوستر مشاركة فيلم هذه ليلتي في مهرجان جنيف

وكشفت لجنة التحكيم أنه تم منح "هذه ليلتي" الجائزة الذهبية لكفاءة الفيلم والجرأة السردية، ولا سيما استكشاف المشهد الحضري لمدينة كبيرة في مصر وتناقضاتها وجودة الاختيار للموسيقي وقوة الفيلم التي تشبه الحلم.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها، وحصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

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وشارك الفيلم مؤخرا في مهرجان "كليرمون فيران" الدولي ضمن عروض برنامج وجهات نظر أفريقية، ومهرجان تشاناي الدولي للأفلام القصيرة في دورته السابعة، كما عرض ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي أقيمت فعالياته في الفترة من 6 حتى 12 مارس 2020، وذلك بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.

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