عمرو محمود ياسين: سعادة كبيرة بتواجد بشير الديك في رمضان القادم

اعرب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن سعادته بتواجد المؤلف الكبير بشير الديك، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". شاهد وكتب "ياسين" عبر صفحته قائلا : "سعاده كبيره بتواجد استاذ كبير بحجم و قيمة الاستاذ بشير الديك في موسم رمضان القادم 2021 بمسلسل عن الراحل الفنان العبقري احمد ذكي.. كل التوفيق لاستاذنا الكبير". الراحل الفنان العبقري احمد ذكي.. كل التوفيق لاستاذنا الكبير". ويذكر ان آخر أعمال السيناريست عمرو محمود ياسين مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمه ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي، وإخراج مصطفى فكري.

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