غدا.. ثاني حفلات الصوت الذهبي على قناة صندوق التنمية

ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء غدآ الخميس، حفل ختام الدورة الثانية لمسابقة "الصوت الذهبى" والتى أقيمت نهاية شهر نوفمبر 2016، وذلك على قناة الصندوق على اليوتيوب.

وفاز بجائزة المسابقة (الصوت الذهبى) المطرب الصاعد محمد هشام بالإضافة إلى تسعة مراكز تالية فاز بها أصوات شابة، يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من أغنيات الزمن الجميل منها: "دعاء الشرق"، "مولاى"، "ياحاسدين الناس"، "إن كنت ناسى"، "صافينى مرة"، "على بلد المحبوب"، "يامسافر وحدك"، "أه لو

تعرف"، "بلاش عتاب"، "فى يوم وليلة" و"مصر التى فى خاطرى".

ومن المقرر أن الحفل يقام تحت قيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع الاستاذ بمعهد الموسيقى العربية.

تعد مسابقة "الصوت الذهبى" من أهم المسابقات الفنية الغنائية التى أطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع الصندوق، أسسها صوليست الأوبرا الراحل الفنان محسن فاروق عام 2015.

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وقدمت أكثر من أربعين صوت (ذهبى) للساحة الفنية، تبناهم فنياً صندوق التنمية من خلال تنظيم

ورش فنية أكاديمية حتى سطع نجمهم بعد ذلك فى عدد كبير من الحفلات والمناسبات القومية، بالإضافة إلى ملتقى الشباب الدولي، ومجموعة من الحفلات الغنائية ببيت الغناء العربي.

شارك فى عضوية لجنة تحكيم الدورة الثانية الفنانين والأكاديميين، الموسيقار الكبير هانى شنودة، د. تحية شمس الدين رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار، أستاذ الغناء العربى د. هدى أحمد، د. علاء فتحى أستاذ التأليف الموسيقى ، والإذاعية إيناس جلال الدين، إضافة إلى مؤسس المسابقة الفنان محسن فاروق.

جدير بالذكر أنه تم حالياً الإنتهاء من تصفيات المرحلة الثانية للمتقدمين للدورة الخامسة أونلاين والذى بلغ عددهم ٤٩ متسابق من أكثر من 120 متسابق من مختلف محافظات الجمهورية .