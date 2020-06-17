غداً.. عرض المغفلة ضمن مبادرة"اضحك_فكر_اعرف"

اعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته الكبيرة بالاقبال على مشاهدة عروض مبادرة " اضحك - فكر - أعرف " ضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك " تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و التي بدأت بعرض " أبو عطسة جنان " من إخراج هشام عطوة.

يقدم البيت الفني للمسرح غدآ الخميس، الموافق ١٨ يونيو الجاري ، عرض " المغفلة" عن قصة

"المغفلة" لأنطون تشيكوف ، و من إخراج سامح بسيوني ، وذلك في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب، يسبق العرض تسجيل صوتي للمخرج الكبير سمير العصفوري ، و يعقِّب على العرض الكاتب المسرحي و أستاذ الدراما الدكتور علاء عبد العزيز .

جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت

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الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحيتها و نصوص مسرحية للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف ،تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ ل ٥٠ دقيقة.

عرض " المغفلة" عن قصة

تحمل نفس الاسم لأنطون تشيكوف ، فكرة سامح بسيوني ، سامح عثمان ، و من بطولة إيهاب فهمي، نورهان أبو سريع، محمد دياب، أشرف فؤاد، محمد إبراهيم، نورهان حافظ، ألحان و أشعار محمد مصطفى ، ديكور و أزياء سماح مصطفى ، من إخراج سامح بسيوني.