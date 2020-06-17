شاكر خزعل يقدّم “شمعة الأمل” الأولى لهذه الحالة الإنسانية

متابعة بتجـــــــــــرد: في مواجهة فيروس كورونا الذي أقعدنا في بيوتنا وزرع اليأس في نفوسنا، أطلق الكاتب شاكر خزعل قبل حوالى شهرين تطبيق “شمعة الأمل” المجّاني الذي انضمّ إليه في حينها عدد كبير من النجوم والنجمات الذين لبوا النداء وأضاؤوا شموعاً إفتراضية، نذكر منهم هيفا وهبي، نيللي كريم، نادين لبكي، ريما فقيه، قيس الشيخ نجيب، مصطفى آغا، محمد حديد، ملحم زين، وائل جسار وغيرهم من الوجوه الإعلامية والفنية العربية.

اليوم “شمعة الأمل” لم تعد مجرّد شمعة إفتراضية، بعد أن كشف التطبيق عن صفحة من صفحاته الإنسانية، ومعها عن حكاية الأمل الأولى، وهي واحدة من أصل 16 حكاية سيُكشف عنها تباعاً، وسيُتاح للناس حول العالم فرصة التفاعل معها.

الإنطلاقة كانت مع ريتا إسبر من لبنان التي وُلدت دون ذراع، وتحلم بأن يكون لديها ذراع إلكترونية. هي الصبية العشرينية المملوءة بالإيجابية والمقاومة وحبّ الحياة، هي التي قاومت واقعها، التنمّر ونظرة الناس السلبية والدونيّة لها.

شاهدوا قصة ريتا وأضيئوا شمعة بإسمها عبر التطبيق التالي https://www.candle.app/ ، وكل ما زاد عدد الشموع المُضاءة، كلما اقتربت ريتا من تحقيق حلمها.