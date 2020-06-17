"عالم الديناصورات".. أول فيلم يعود به إنتاج السينما في بريطانيا

تعود الحياة لصناعة السينما بشكل تدريجي مع قرب افتتاح عدد من دور السينما بهوليوود خلال شهر يونيو الجاري، واستعداد شركات الانتاج لاستكمال التصوير بعدد من الأفلام قريبا.

وفي بريطانيا، اتخذ القرار رسميا للسماح بعودة تصوير الأفلام بالأستديوهات وساحات التصوير العامة المخصصة لذلك، مع بداية شهر يوليو المقبل.

وهذا وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي ذكرت أن الجزء الجديد من سلسلة افلام "عالم الديناصورات"، سيكون أول فيلم تشهد به بريطانيا عودة الحياة للإنتاج السينمائي على أراضيها بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة إن عودة أعمال الإنتاج السينمائي ببريطانيا ستكون ضمن شروط مشددة للحفاظ على أمن وسلامة أعضاء فرق العمل المشاركة بالتصوير.

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وسيتم إلزام الشركة المنتجة للفيلم الذي سيطرح بعنوان Jurassic World: Dominion، بتفير إجراءات التطهير المستمرة لموقع تصوير الفيلم للوقاية من انتشار كورونا بين فريق العمل.

وبدأ تصوير الجزء الجديد من سلسلة عالم الديناصورات، في كندا بداية 2020 قبل أن يتوقف التصوير بسبب انتشار جائحة كورونا.

ومع عودة تصويره ببريطانيا، كشفت "ديلي ميل"، أن استديوهات Pinewood على أطراف العاصمة الإنجليزية لندن هي التي ستحتضن عملية تصوير الفيلم.

ويعد فيلم Jurassic World: Dominion، الجزء الثالث من سلسلة عالم الديناصورات، المشتقة من أفلام ستيفن سبيلبرج الشهيرة "حديقة الديناصورات"، وهو من بطولة كريس برات وبريس دالاس.