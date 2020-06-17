"بنوكيو" على نتفليكس بمشاركة إيوان ماكجريجور

أكد النجم إيوان ماكجريجور مشاركته في النسخة السينمائية الجديدة التي تستعد شبكة نتفليكس لإنتاجها، عن شخصية ديزني الشهيرة "بنوكيو".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيوان أعلن عبر منشور له على أحد حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أنه سيقوم بالأداء الصوتي لأحد الشخصيات الرئيسية بالفيلم، وهي شخصية (Jiminy Cricket).

و"بنوكيو" هو ثاني فيلم رسوم متحركة تنتجه ديزني، وطرح للمرة الأولى كفيلم رسوم متحركة عام 1940.

وتدور أحداث الفيلم حول لعبة خشبية اسمها بنوكيو، قام بصنعها صانع الألعاب جيبيتو، الذي يتمنى أن تدب الحياة في بنوكيو، حيث يتم تحقيق هذه الأمنية من قبل جنية زرقاء جميلة وعندها تبدأ المغامرة.

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وذكرت الصحيفة أن نتفليكس اختارت المخرج الكبير الحاصل على الأوسكار "جليرمو ديل تورو"، لإخراج النسخة الجديدة من الفيلم، والتي ستكون أكثر سوداوية عن القصة المعهودة التي شاهدها الملايين وأنتجتها ديزني من قبل.

وأشارت إلى أن سرد الأحداث في هذا الإطار السوداوي، سيكون مستوحى من طريقة عرض مغايرة لقصة بنوكيو، طرحت عبر رواية لـ "جريس جريملي"، تم نشرها في عام 2002.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم للعرض عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي بحلول عام 2021.