الإرهابي والحريف والكرنك.. أفلام رشح لبطولتها أحمد زكي

حياة الفنان أحمد زكي (1949-2005) حافلة بأحداث درامية مؤثرة، ومليئة أيضا بالانتصارات، فهو الشاب الفقير الذي ترك مجتمعه الريفي البسيط،وسافر للعاصمة القاهرة، بحثا عن الشهرة والأضواء.



ثراء حياة الراحل أحمد زكي دفع الفنان محمد رمضان والسيناريست بشير الديك لتقديم قصة حياته في مسلسل درامي يحمل عنوان "الإمبراطور، يعرض في رمضان 2021.

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” مجموعة من الأفلام المهمة التي رشح لبطولتها الفتى الأسمر، ولأسباب كثيرة ذهبت لنجوم آخرين غيره، ومع كل فيلم كان يفقده كان مؤشر الصبر والإصرار بداخله يرتفع.

الكرنك

فيلم سياسي إنتاج عام 1975، شارك في بطولته نخبة من كبار النجوم مثل سعاد حسني ونور الشريف وممدوح عبدالعليم وكمال الشناوي، وفي لقاء تليفزيوني للراحل أحمد زكي مع الإعلامي طارق حبيب، كشف أن مخرج الفيلم "على بدرخان "رشحه لدور شاب جامعي يدرس بكلية الحقوق ويحب سعاد حسني.

ولكن تم استبعاده وإسناد الدور للفنان نور الشريف، بعدما سخر صاحب شركة التوزيع من شكل أحمد زكي و قال للمخرج "شكله أسمر ووحش، إزاى ده يطلع يحب سعاد حسني؟".





الإرهابي

عرف هذا الفيلم طريقه لدور العرض في 13 مارس 1994، من ببطولة عادل إمام، عن هذا الفيلم تحدث كثيرا السيناريست الراحل لينين الرملي، وقال إن الدور كتب للفنان أحمد زكي، وتم الاتفاق معه على كل شيء.

وشاءت الظروف أن يلتقي المخرج نادر جلال الفنان عادل إمام قبل التصوير بشهر كامل، وبعد هذا اللقاء تغير الترشيح، وأصيب أحمد زكي بالصدمة حين قرأ في الصحف خبر استقرار الشركة المنتجة على الزعيم عادل إمام لبطولة فيلم "الإرهابي".





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الكيت كات

أحد أبرز الأعمال في السينما المصرية، رشح مخرجه داوود عبد السيد الفنان الراحل أحمد زكي لتجسيد شخصية "الشيخ حسني"، وبالرغم من موافقته حدث خلاف على الأجر المادي بين أحمد زكي والمنتج حسين القلا، فقرر المنتج ترشيح محمود عبدالعزيز. وعرض الفيلم تجاريا عام 1991 وحقق نجاحا كبيرا على مستوى النقاد وشباك التذاكر.





الحريف

رشح المخرج محمد خان الفتى الأسمر لبطولة فيلم "الحريف" وأثناء التحضير للشخصية، اقترح أحمد زكي على المخرج أن يقص شعره، و لكن محمد خان رفض الفكرة وتمسك بأن يكون شعر البطل طويلا.

بسبب قصة الشعر، دب الخلاف بين الممثل والمخرج، وانسحب أحمد زكي وجاء بديلا له الزعيم عادل إمام.

أفلام اعتذر عنها الزعيم ومحمود عبدالعزيز وتحمس لها الإمبراطور

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تعرض الفنان أحمد زكي لمؤامرات أثناء مسيرته الفنية، وأنه خسر أدوارا مهمة بسبب هذه المؤامرات، لكن في الوقت نفسه أنصفه القدر بأعمال لم تكتب من أجله.

وأكد طارق الشناوي في حديثه لـ"الخليج 365" أن فيلم "معالي الوزير" كتبه وحيد حامد للساحر محمود عبدالعزيز، و لكنه اعترض على مشهد موت الوزير في سياق العمل لأنه يتشاءم من هذه المشاهد وطلب حذفه، وعندما رفض وحيد حامد طلبه فضّل محمود عبدالعزيز الاعتذار، وتحمس أحمد زكي للفيلم.





وواصل طارق الشناوي حديثه: فيلم " اضحك الصورة تطلع حلوة" رشح له في البداية الزعيم عادل إمام، و لكنه تراجع فجأه بعدما شعر أن الفيلم لن يحقق إيرادات كبيرة، وقام أحمد زكي ببطولته أمام سناء جميل.



