شكرا لقرائتكم سوسن بدر للعربية.نت: "أبو العروسة" الأقرب لقلبي ولا علاقة لي بمواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الفنانة سوسن بدر علامة بارزة في الفن العربي بكل مجالاته، سواء سينما أو مسرح أو تليفزيون، وبسلاسة وعمق توغلت في كل الشخصيات التي جسدتها وقدمتها للمشاهد بطريقة السهل الممتنع، ومع كل عمل تختلف الأدوار والتأثير والشخصيات التي تقدمها بشكل لافت للنظر.

وخلال الموسم الرمضاني الأخير، شاركت النجمة الكبيرة بدور المرأة المعقدة من الرجال والتي تحث ابنتها على مقاطعتهم، حتى تتغير حياتها تماما وتنقلب للعكس في مسلسل "ونحب تاني ليه".

وحول مشاركتها بالعمل وردود الأفعال وكواليس التصوير وتأثير كورونا على سياق الأحداث وموقفها من السينما وموقفها من مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت سوسن بدر في حوار خاص مع "العربية.نت".

سوسن بدر

*في البداية حدثينا عن تجربتك في مسلسل "ونحب تاني ليه" وأسباب مشاركتك بالعمل؟

**تم ترشيحي للعمل من المؤلف عمرو ياسين، وكنت سعيدة جدا بفريق العمل الذي يشارك فيه كلا من ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وشريف منير، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وإخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج شركة "سينرجي للإنتاج الفني".

أنا كنت متحمسة لهذا العمل، خاصة أنني منذ فترة كبيرة وأنا بعيدة عن تجسيد عمل اجتماعي، وكنت حريصة على أن أركز في تفاصيل الشخصية وأتناقش مع المخرج والمؤلف لتخرج بالشكل المطلوب.

*ما الجديد الذي راهنت عليه بمسلسل "ونحب تاني ليه"؟

**المسلسل مختلف جدا وهذا ما راهنا عليه لأنه شيق وممتع واجتماعي وأحداثه تدور في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، ويناقش مشاكل الزواج والأسرة والطلاق والعلاقات الإنسانية والحب وكيف نعاود حياتنا دون توقف، وأن يكون هناك أمل في الحياة بشكل عام حيث تمت مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج، وهو ما حمسني للتواجد في العمل خاصة أني بعيدة عن هذا اللون منذ فترة طويلة.

سوسن بدر ببعض أدوارها

*دورك كان مفاجأة حيث قمت بدور أم معقدة من الرجال فكيف رأيت ردود الفعل؟

**الدور حقيقي كان خفيف الظل وبه تحولات نفسية ودرامية كبيرة جدا، فهي امرأة معقدة بسبب خيانة زوجها الذي تنجب منه ابنتها الوحيدة، وتعيش مع أمها وبعد طلاق ابنتها ترفض أن ترتبط بشخص آخر ليقينها أن كل الرجال عملة واحدة، ولكنها تتغير بمرور الوقت وتقع في الحب وتتعامل مع ابنتها بشكل آخر، وأنا سعيدة جدا بتفاعل الجمهور مع المسلسل منذ عرض الحلقات الأولى، وأعتقد أن سبب نجاح العمل أنه يتحدث عن موضوع عام ويطرح سؤالا يتوارد على الجميع: ماذا يحدث إذا مر الإنسان بتجربة قاسية هل يحب مرة أخرى أم لا؟ وأنا في المسلسل وابنتي التي تجسدها ياسمين ووالدتي التي تجسدها ليلي عز العرب مررنا بتجارب عنيفة ولدينا عداء مع الرجال يتغير لأسباب منطقية.

*كيف تعاملت مع تصوير المسلسل في ظل انتشار فيروس كورونا؟

Advertisements

**كنا نتبع الاجراءات اللازمة، ونعقم أنفسنا بقدر المستطاع، وبالنهاية كل شيء بأمر الله، وكنا حريصين في اللوكيشن على التعقيم باستمرار واستخدام المطهرات، وكان هناك طبيب متواجد معنا دائما لقياس درجة الحرارة ومتابعتنا باستمرار.

سوسن بدر

*هل هناك أعمال تابعتها في موسم رمضان ونالت إعجابك؟

**أنا طبعا دائما حريصة على أن أتابع كل أعمال الزملاء المتواجدة في موسم رمضان ولكن للأسف لم أستطع هذا العام متابعة كل الأعمال لأني كنت مشغولة جدا طوال الشهر بالتصوير، ولكن بكل تأكيد سأبدأ في المتابعة وأشاهد كل الأعمال.

*كيف تقيمين الأعمال المعروضة خارج الموسم الرمضاني؟

**ليس هناك فرق بين العمل المعروض في موسم رمضان وخارجه، فالعمل الجيد يستطيع إثبات نفسه فى أي موسم، وهناك العديد من الأعمال استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة خارج الموسم الرمضاني.

سوسن بدر

*حققت نجاحا كبيرا بمسلسل "أبو العروسة" بجزأيه الأول والثاني فماذا عن هذه التجربة؟

**مسلسل "أبو العروسة" من الأعمال القريبة لقلبي جدا فهو اجتماعي أسري إنساني جمع الأسرة المصرية والجميع أحبوه، وأشادوا به وربما لأننا في حاجة ماسة لأعمال توحد الناس وتناقش قضاياهم الإنسانية ببساطة، ونجح العمل بشدة وأعتبره من أجمل أعمالي.

*هل لك علاقة مباشرة بمواقع التواصل الاجتماعي؟

**لا ليس لي علاقة بها ولا أفهم فيها شيء، ومؤخرا بعض أصدقائي قاموا بعمل لي صفحة على موقع إنستغرام، وحققت تفاعلا كبير.

*لك أعمال سينمائية مهمة جدا فكيف تقيمين وضع السينما حاليا؟

**أنا متفائلة جدا بوضع السينما، ولدينا أعمال جيدة وتحقق نجاحات كبيرة وإيرادات مرتفعة، وهذا يحمس المنتجين للتواجد وصناعة أعمال أفضل، وأشارك في فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني وحلا شيحة، ولكنه متوقف بسبب أزمة كورونا، ولا أعرف متى سنعود لتصويره.