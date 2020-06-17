صناع "حرقة" يستأنفون التصوير بعد رفع الحجر الصحي العام

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"الخليج 365" من بيروت: استأنف المخرج الأسعد الوسلاتي في النصف الثاني من شهر يونيو الحالي تصوير مسلسل "حرقة" بعد تعليق استكمال المشاهد المتبقية من العمل بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا واحتراما من صناع العمل للتدابير الوقائية المقررة من السلط المعنية خلال الفترة المنقضية.

"حرقة" المبرمج للعرض قريبا على التلفزة الوطنية الأولى هو تجربة متجددة لصناع مسلسل "المايسترو"، المخرج الأسعد الوسلاتي، السيناريست عماد الدين حكيم وشركة الانتاج "دي جي برو" وذلك بالتعاون مع مؤسسة التلفزة التونسية.

"حرقة" رؤية فنية لقضايا اجتماعية، تتناول في طرحها الهجرة السرية من منطلقات مغايرة للمضامين السائدة وتسلط الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين من مفقودين في عرض البحر وناجين في مراكز الحجز بعد وصولهم للتراب الايطالي.

وتصور ثلث مشاهد هذا مسلسل في الماء كما يضم العمل عددا كبيرا من ممثلي "الكومبارس" وقد كشف صناع "حرقة" قبل يوم من انطلاق الموسم الرمضاني 2020 عن الاعلان الترويجي لــ"حرقة" والذي شهد تفاعلا جماهيريا واهتماما من الفاعلين في القطاع الدرامي في تونس وخارجها.

يجسد أدوار مسلسل "حرقة" عدد من أبطال "المايسترو" على غرار وجيهة الجندوبي، رياض حمدي، مالك بن سعد، مريم بن حسن، سناء الحبيب وحكيم بومسعودي وذلك إلى جانب عائشة بن أحمد، الفنان القدير عبد اللطيف خير الدين، محمد حسين قريع، مهذب الرميلي، ريم حمروني، أسامة كشكار ونبيل شاهد إَضافة إلى عدد من الممثلين الأجانب المشاركين في أحداث "حرقة".